Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri ‘Tarım Cebimde’ uygulaması ile kurbanlıkların bütün bilgilerine ulaşılıyor
Giriş Tarihi: 21.6.2023 10:24

Tarım Cebimde’ uygulaması ile kurbanlıkların bütün bilgilerine ulaşılıyor

Kurbanlık arayışlarına başlayan vatandaşlar, Tarım ve Orman Bakanlığının mobil uygulaması 'Tarım Cebimde' üzerinden küpe numaralarını girerek kurbanlık hayvanların ırk, cinsiyet, yaş, tür ve aşı bilgilerini sorgulayabiliyor.

İHA
‘Tarım Cebimde’ uygulaması ile kurbanlıkların bütün bilgilerine ulaşılıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde kurbanlık sevklerinin başlaması nedeniyle ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği içinde yol denetimlerini artırırken, kurban satış yerlerinde hizmetlerin aksamaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Vatandaşlar da satın almak istedikleri kurbanlık hayvanların bilgilerini 'Tarım Cebimde' mobil uygulaması üzerinden sorgulayabiliyor. Vatandaşlar Tarım ve Orman Bakanlığının mobil uygulaması 'Tarım Cebimde' üzerinden küpe numaralarını girerek kurbanlık hayvanların ırk, cinsiyet, yaş, tür ve aşı bilgilerini sorgulayabiliyor. 'Tarım Cebimde' uygulamasını mobil cihazlarına indiren vatandaşlar, tüm kullanıcılara açık küpe sorgulama özelliğiyle küpe numarasını girerek büyükbaş veya küçükbaş hayvanlar ile ilgili detaylara ve aşı bilgilerine ulaşabiliyor.

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
‘Tarım Cebimde’ uygulaması ile kurbanlıkların bütün bilgilerine ulaşılıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA