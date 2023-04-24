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Giriş Tarihi: 24.4.2023

Tarım desteklerle büyüyecek

Rana BÜYÜKTAŞ Rana BÜYÜKTAŞ
Tarım desteklerle büyüyecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tarım ve hayvancılığın yüzyılı için 10 yeni müjde verdi. Çiftçiye sağlanacak krediden Akıllı Köy Evleri Modeli'ne, Aile Tipi İşletmelere verilecek desteklerden sözleşmeli üretimle üreticinin gelirini garanti altına almaya kadar birçok eser Türkiye Yüzyılı'na damga vuracak.
Basınçlı sulama altyapısını güçlendirmek için yapılacak çalışmalarla tarımda rekolte ve geliri artırılacak. Sözleşmeli üretimle tarımsal üretimin verimliliği ve sürdürülebilirliği sağlanacak. Sera yatırımı destekleri artırılacak. Aile tipi işletmelere büyükbaş ve besi hayvancılığı desteği sağlanarak her haneye en az 1 asgari ücret garantisi verilecek. Ayrıca Büyükbaş ari damızlık üretim merkezleri teşvik ediliyor.
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Tarım desteklerle büyüyecek
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