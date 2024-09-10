Tarım envanteri 2025’te çıkıyor

Türkiye, üretimi planlamak için yapacağı Genel Tarım Sayımı'nı önümüzdeki yılın sonunda tamamlayacak. Böylece, 2001'den bu yana yapılmayan sayımla envanter çıkarılarak, tarımın fotoğrafı çekilecek. 2023'te Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü ile Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) arasında "Genel Tarım Sayımı" yapılmasına ilişkin protokol imzalanmıştı.Geçtiğimiz hafta açıklanan 2025- 2027 dönemine ilişkin Orta Vadeli Program'da (OVP) tarım sayımına ilişkin takvim de belli oldu. Tarım sektörünün işletme bazında daha sağlıklı veriye dayalı olarak yönlendirilebilmesi için yapılacak tarım sayımı 2025 yılının dördüncü çeyreğinde tamamlanacak. Türkiye bugüne kadar 1927, 1950, 1963, 1970, 1980, 1991 ve 2001 yılında olmak üzere toplam 7 kez "Genel Tarım Sayımı" yaptı. Mevcut idari kayıtlarda yer almayan tarım arazilerinin belirlenmesi ve bu araziler üzerinde tarımsal faaliyette bulunan tarımsal işletmeler tespit edilecek. Sayımla tüm tarım politikalarına altlık oluşturacak bir "Tarım Bilgi Sistemi"nin oluşturulması hedefleniyor.