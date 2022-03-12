Tarım için seferberlik

Önce
pandemi ardından Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle ayçiçek yağında fiyat tırmanırken, ürünün ekimini özendirecek yeni destek kararları peş peşe geliyor. Hububat ve ayçiçeği üretimini artıracak, çiftçinin girdi yükünü hafifletecek yeni destekler geldi. 2021 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemeler ve 2022 Yılında Uygulanacak Gübre ve Sertifikalı Tohum Kullanım Desteklerine İlişkin Cumhurbaşkanlığı kararı dün Resmi Gazete'de yayımlandı.
EKİM HAVUZU GENİŞLEDİ
Kararla destek kapsamındaki ayçiçeği ekim havzalarına yenileri eklendi. Bu çerçevede Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamındaki ürünler listesinde yer alan Aydın
-Efeler, Aydın-Köşk, Aydın- Sultanhisar, Aydın-Yenipazar, Karabük
-Eskipazar, Kütahya
-Domaniç ve Sivas
-Hafik havzalarında yer alan ürünler değiştirildi. Güncelleme ile 7 bölgede diğer ürünlerin yanında yağlık ayçiçeği ekimi de desteklenecek.
Tarım havzaları üretim ve destekleme modeli kapsamında 2021 üretim yılı Çiftçi Kayıt Sistemi kayıtlarına göre buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale ürünlerinde destek artırıldı. Geçen yıl 42 TL olan dekar başına destek 8 TL artışla 50 TL'ye yükselirken, bu yıl için bir defaya mahsus dekara 50 lira ek girdi desteği daha ödenecek.
2023 yılında sertifikalı tohumluk üretiminin 1.5 milyon tona ulaşması, ihracat ve ithalat dengesinin ihracat lehine geliştirilmesi ve yaklaşık 1.4 milyar dolar tohum piyasa değerinin 2 milyar doların üzerine çıkartılması hedefleniyor. 2022 yılı sertifikalı tohum kullanım desteği dekara, arpa, buğday, çavdar, tritikale, yulaf ve çeltiğe 24 lira, aspire 5 lira, nohut ve kanolaya (kolza) 20 lira, susama 4 lira, kuru fasulye, mercimek ve yoncaya 30 lira, patatese 100 lira, fiğ, yem bezelyesi, korunga ve soyaya 22 lira, yer fıstığına ise 17 lira olarak ödenecek.
TARIMDA KRİTİK ÜRÜNLERE TRANSİT TİCARET YASAĞI GETİRİLDİ
Rusya'nın Ukraya işgali üzerine Türkiye'de gündeme gelebilecek ürün yoksunluğunu önlemek amacıyla önlem alındı. Ticaret Bakanlığı
tarafından, hububat, bakliyat, yağlı tohumlu bitkiler ve yem grubundaki ürünlere Transit Ticaret Yasağı getirildi. Ticaret Bakanlığı Doğu Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü tarafından dağıtım birimlerine gönderilen yazıda, gönderilen "Listedeki ürünlerin antrepo rejimine tabi tutulmalarına müteakip, antrepolardan yurt dışına transit rejimi altında taşınmasına izin verilmemesinin" uygun bulunduğu belirtildi. Ekli listedeki ürünler arasında mercimek, nohut, kuru fasulye, buğday, arpa, çavdar, arpa kepeği, ayçiçeği tohumu, ayçiçeği yağı gibi ürünler yer alıyor.