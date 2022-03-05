Tarım kanunu mesajı

Tarım ve Orman Bakanlığında gerçekleşen devir teslim töreninde konuşan çiçeği burnunda bakan Vahit Kirişçi
, sektöre ilişkin açıklamalarda bulundu. Kirişçi, "Düşünün bir tarım ülkesinden söz ediyorsunuz, kendi kendine yeterliliğinden bahsediyorsunuz ama bir Tarım Kanunu'nuz yok veya bir tohum, bir ürün üretimi için kullanılan materyalden söz ediyorsunuz, bir Islahçı Hakları Kanunu yok. Çiftçinin örgütlenmesi ile ilgili birtakım birlikler olsun, ziraat odaları olsun bunlarla ilgili kanun yok" dedi.
Bakan Kirişçi, tarıma yönelik teknolojiyi desteklemek gerektiğine işaret ederken, ormanların öneminin de geçen yıl yaşanan afetlerden sonra daha da ortaya çıktığını anlattı.