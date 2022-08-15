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Giriş Tarihi: 15.8.2022 10:41

Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde indirim yoğunluğu

DHA
Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde indirim yoğunluğu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatının ardından bugün Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde 30'dan fazla gıda ürününde indirimli satış başladı. Adana'da da sabah saatlerinden itibaren marketin şubelerinde yoğunluk yaşandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada, Tarım Kredi Kooperatifleri kurumlarının kar amaçlı kurulmadığını vurgulayıp, bu marketlerdeki ürünlerin fiyatlarının indirilmesi talimatını verdi. Bunun üzerine ülke genelindeki 1400 Tarım Kredi Kooperatif marketi şubesinde 30'dan fazla üründe fiyatların indirilmesi için çalışma başlatıldı. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, indirim uygulamasının 15 Ağustos'ta başlayacağını duyurdu.

'DİĞER MARKETLERE ÖRNEK OLMALI'

Sabah saatlerinde indirimin başlamasıyla Adana'daki Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde yoğunluk yaşandı. Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi'ndeki marketin şubesine erkenden gelenler, indirimli fiyatlarla alışveriş yaptı. Kentin uzak noktasından geldiği için biraz geciktiğini söyleyen Ahmet Gübühan, "Gecikince bazı ürünleri kaçırdık. Yarın daha erken geleceğiz. Çok şükür güzel bir uygulama oldu. Diğer marketlere örnek olmalıdır. Daha çok şube açılmasını istiyoruz. Böylece evimize yakın yerlerde alışveriş yapabiliriz" dedi.

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Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde indirim yoğunluğu
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