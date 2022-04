Tarım Kredi marketlerinde ucuz ete yoğun ilgi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Tarım ve Orman Bakanlığı vatandaşa ucuz et yedirmek için harekete geçti.

Bakan Vahit Kirişci, Et ve Süt Kurumu'nun (ESK) 18, Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nin 150 mağazasında kıyma ve kuşbaşının piyasadan yüzde 15-20 daha ucuza satılacağını açıklamasının ardından vatandaşın Ramazan ayında ucuz et yemesi için Türkiye'nin dört bir yanında 200'e yakın Et ve Süt Kurumu ile Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde kıyma ve kuşbaşı piyasadan daha ucuza satılmaya başlandı.