Tarım Kredi’den Ramazan kampanyası

Tarım Kredi Kooperatif Market, Ramazan stratejisini belirledi. Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik Genel Müdürü Bayram Ali Yıldırım, TMO
, Et ve Süt Kurumu
, Türk Şeker
ve kendi ürünlerini uygun fiyatla tüketiciyle buluşturacaklarını belirterek, "TMO ile oluşturulan işbirliğiyle 5 litrelik teneke ayçiçek yağını 129 TL'ye, Et ve Süt Kurumu'nun 800 gram kuşbaşı eti 55.50 TL'ye ve 800 gram kıymayı 45.50 TL'ye vatandaşlarımıza sunuyoruz. Süt ürünlerinde, peynir grubu başta olmak üzere, kalitemiz ve fiyatlarımızla iddialıyız" dedi. Aynı kalite ve standarttaki her üründe piyasadan yaklaşık yüzde 8-10 daha ucuz olduklarını anlatan Yıldırım, "169 liraya Ramazan kumanyası hazırladık. Hayırseverler için KoopKart uygulamamız var. Vatandaşlarımız kaç liralık KoopKart istiyorlarsa alıp ihtiyaç sahiplerine ulaştırabilirler" diye konuştu.
ARZ VE STOK SIKINTISI YOK
Tarım Kredi Kooperatif Market, dün Mardin
Artuklu'da 1.000'inci mağazasını açtı. SABAH'a konuşan Genel Müdür Yıldırım, "Fabrikalarımız tam kapasite ile çalışıyor. Son zamanlarda Türkiye'de gıda arzında sıkıntı varmış gibi bir algı oluştu. Arz ve stok sıkıntımız yok, Türk çiftçisinin ürünü herkese yeter" dedi. İlk üç ayda 300 mağaza açtıklarını anlatan Yıldırım, şöyle konuştu: "10'u grossmarket olmak üzere 1.000 mağazaya ulaştık. Ülke genelinde 10 depo ile 74 il ve 381 ilçede marketlerimiz hizmet veriyor. Henüz şubemizin bulunmadığı Van
, Hakkari
, Bitlis
, Şırnak, Batman, Muş ve Siirt'te ise yılın ilk yarısında mağazalarımızı açmış olacağız. Yılın ikinci yarısında kuracağımız Diyarbakır ve Erzurum lojistik merkezleri ile toplam sayıyı 12'ye çıkarıp 81 ile hizmet vermeyi hedefliyoruz. Şu anda 5.300 kişiye istihdam sağlıyoruz. Yıl sonunda 7.500-8.000 kişinin çalıştığı kocaman bir aile olacağız." Yıldırım, internet platformları KoopgeL'i 2023'te devreye alacaklarını belirterek, şuanda internetteki satışlarının PttAVM.com üzerinden yapıldığını kaydetti. Yıldırım ayrıca 2023 yılı içerisinde franchise vermeyi de hedeflediklerini belirterek, "Türkiye genelinde 30.000 aile marketi var. Bu marketleri franchise modeli ile desteklemek için çalışmalarımızı yapıyoruz" dedi.