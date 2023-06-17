Tarım liseleri hayvancılık alanında da yetkin bireyler yetiştiriyor

Çelik, öğrencilerle zaman zaman sahaya inerek çiftçilerin sorunlarına yönelik de projeler geliştirdiklerine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Öğrencilerle "Kuzu getir koyun götür" ve muhabbet kuşu yetiştiriciliği projesi de başlattık. Öğrenciler getirdiği kuzuları okulda büyütüp besliyor, koyun olduktan sonra yeni doğan kuzuyu okula bırakıyor, koyunu geri evlerine götürüyor. Bunun yanında öğrencilerimizin muhabbet kuşuna ilgi duyduklarını görünce ilk aşamada okula 10 çift muhabbet kuşu aldık. Muhabbet kuşlarımız yumurtladı, çoğaldı, şu an 10 yavrumuz var. İki tane de yetişkin var. Yavru almaya devam ediyoruz. Muhabbet kuşu yetiştiriciliğinden iyi sonuçlar aldık. Öğrencilerimiz hayvan yetiştiriciliğinden çok keyif alıyor, sorumluluk duyguları gelişiyor, özgüvenleri artıyor."

Okulda bıldırcın ve keklik yetiştiriciliği de yaptıklarına değinen Çelik, hayvanların tüm kontrollerini ve takiplerini öğrencilerin yaptığını aktardı.