Tarım milli güvenlik konusu

Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, yumurtaya, yağlı tohumlara, baklagillere, şeker pancarına ayrı bir ehemmiyet vermek, hayvansal üretimde de et, süt, yumurtaya destek olunması gerektiğini söyledi.Ziraat Bankası'nın Tarım Ekosistemi Buluşması programında konuşan Kirişci, tarımın savunma sanayisi kadar stratejik önemi olduğunu belirterek, "Gerçekten tarımın stratejik bir sektör olduğunu, en az savunma sanayisi kadar bir ülke için vazgeçilmez milli güvenlik konusu olduğunu dünya önce pandemi ve devamında da Rusya-Ukrayna savaşıyla yaşayarak müşahede etti. Bazen kendi üreticimize de çok büyük haksızlıkların yapıldığını belirtmek istiyorum. Biz iktidara geldiğimizde Türkiye 65 milyon nüfusu olan ülkeydi. O gün milli gelirimiz 3 bin 500 dolar mertebesindeydi, bugün 10 bin dolarlar mertebesinde. 85 milyon nüfusun üzerine bugün ülkemizi güvenli bir liman olarak görüp bu ülkeyi kendilerine geçici de olsa yer, yurt edinenlerin sayısı 5 milyon. Bunlara ilave 2002'de 15 milyon olan ülkemizi ziyaret eden turist sayısı 52 milyonlara kadar çıkmıştır. Bugün 30 milyar dolara dayanmış bir dış ticaretimiz var. Artan nüfusuna rağmen, artan refah seviyesine rağmen kendi ülkesindeki vatandaşlarını, geçici statüsündeki mültecileri, bu ülkeye gelen misafirleri ve ihracatıyla yurtdışındakileri doyuran bir üretici var" diye konuştu.Tarımda daha fazla dijitalleşmeye ihtiyacın olduğunu ve teknolojinin bu imkanı sağladığını aktaran Kirişci, bakanlık olarak dijitalleşmede daha büyük bir hız ve daha az prosedür olmasını sağlayacaklarını söyledi. Kirişci, sundukları desteklerin sayıca biraz fazla olduğunu, bu desteklerde bir sadeleştirmeye gideceklerini anlatarak, aylık, dönemlik, sezonluk, üretim ve hasat dönemlerine denk gelen destekler sunacaklarını kaydetti. Bakan Kirişci, arz ve talebin birbirine yaklaştırılması gerektiğini belirterek, "Biz öncelikli olarak kendimiz için üreteceğiz, bu ülkede arz ile talebi birbirine yaklaştıracağız. Bu durum fiyat istikrarını da beraberinde getirecektir" dedi.