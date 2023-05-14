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Giriş Tarihi: 14.5.2023

Tarım OSB geliyor

Tarım OSB geliyor
Tarım ve Orman Bakan yardımcıları İbrahim Yumaklı, Veysel Tiryaki ve Ebubekir Gizligider, Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde yapılması planlanan Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Et ve Süt Kurumu Tahsis Alanı'nda incelemelerde bulundu. Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, bakan yardımcıları Yumaklı, Tiryaki ve Gizligider'e OSB alanı hakkında bilgi verdi. Yumaklı, gazetecilere, tesisin temelini birkaç hafta sonra atmayı planladıklarını söyledi. Üreticilerin üretime devam ettiklerini belirten Yumaklı, "65 milyondan 85 milyona gelmiş bir ülke, 60 milyona yaklaşmış turizm potansiyeli, ayrıca gündelik gelip geçenlerin gıdalarının temin edildiği bir ülke. Bir de bunlara bağlı üretimler neredeyse on katı artmış. Ayrıca tarımsal ihracatınızı 3,8 milyar dolardan 20 yıl içinde 30 milyar dolara getiriyorsunuz" dedi.
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Tarım OSB geliyor
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