Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Tarım satış kooperatif ve birlikleri lisanslı depo desteklemeleri kapsamına alındı
Giriş Tarihi: 24.3.2023 15:08

Tarım satış kooperatif ve birlikleri lisanslı depo desteklemeleri kapsamına alındı

Tarım satış kooperatifleri ve birlikleri ile ülkenin ticaret ve tarım sektöründe önemli konumda bulunan kuruluşlarının lisanslı depo desteklemeleri kapsamına alınması kararlaştırıldı.

AA
Tarım satış kooperatif ve birlikleri lisanslı depo desteklemeleri kapsamına alındı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan "Lisanslı Depolarda Muhafaza Edilen Tarımsal Ürünler İçin Destekleme Ödemesi Yapılması Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlanarak 1 Ekim 2022'den itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Buna göre, Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri Hakkında Kanun kapsamında kurulan tarım satış kooperatifleri ve birlikleri ile faaliyet bölgelerinin, konularının genişliği, üretici ortak sayısı ve üretime katkısıyla ülkenin ticaret ve tarım sektöründe önemli konumda bulunan kuruluşlar, lisanslı depo desteklemeleri kapsamına alındı.

Düzenlemeyle söz konusu destekler kapsamında, 2022 yılına ilişkin başvuru başlangıç ve bitiş tarihlerinin belirlenerek veri girişlerine ilişkin kullanıcı hatalarının sonlandırılması da amaçlandı.

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Tarım satış kooperatif ve birlikleri lisanslı depo desteklemeleri kapsamına alındı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA