Tarım sektörü alternatif pazarlara yönelecek

Türk tarımı Ukrayna Rusya savaşından dolayı hem ihracat hem de ithalat da alternatif pazarlara yönelmeye başladı. Uluslararası Un Sanayicileri Birliği (Iaom) Avrasya Başkanı Eren Günhan Ulusoy , konuyla ilgili şu güncel bilgileri paylaştı: "İki ülkenin toplam buğday ihracatı dünya ihracatının yüzde 30'unu oluşturuyor. Gerilimin tüm sektörler gibi tahıl piyasaları üzerinde hem tedarik hem de fiyatlar üzerinde olumsuz etkileri söz konusu. Şu aşamada tahıl kıtlığı ve stokçuluğun söz konusu olduğunu söylemek mümkün değil. Geçen sezon (20-21 sezonu) 7 milyon 507 bin ton buğday ithal ettik. Rusya'nın payı 2021'de yüzde 66, Ukrayna'nın payı ise yüzde 18.5 düzeyinde gerçekleşti. Türkiye her yıl 18-20 milyon ton arasında buğday üretiyor. Tüketimimizden kalan fazlalığı un, buğday, makarna gibi ürünlerle ihraç ediyoruz. Aynı zamanda 2 ay sonra hasat başlıyor ve yakın pazarlardan da buğday ihtiyacımızı karşılayabiliriz." Tayaş Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Taycı ise, "Ukrayna- Rusya savaşı bizleri ihracat ve ithalat noktasında olumsuz etkiliyor. Ancak sektör olarak bütün kriz anlarına hazırız. Alternatif pazarlarımızla işlerimize devam edeceğiz" dedi. Ukrayna-Rusya savaşı sosyal, siyasi ve ekonomik düzeni derinden etkilemeye devam ediyor. Hububat, bakliyat ve yağlı tohumlar sektörünün ihracat ve ithalat pazarlarından Ukrayna'da yaşanan son gelişmeler sektörü de etkilemeye başladı. Taycı, bu durumun bir an önce son bulmasını temenni ettiklerini belirterek sektör olarak her duruma karşı önlemlerini de aldıklarını vurguladı.Özellikle atıştırmalık ürünlerde Rusya pazarında önlerinin açılacağını bildirren Taycı: "Hem Rusya hem Ukrayna'ya binlerce kalem mal geliyor. Rusya ve Ukrayna ile ilişkiyi koruyabilirsek bizim ciddi oranda önümüzü açacak. Ödeme ile ilgili belirsizliğin de çözüleceğini düşünüyorum. Bir formül bulunacaktır. Rusya pazarında Türk gıda ürünlerinin daha çok yer alacağına kesinlikle inanıyoruz. Özellikle en büyük tedarikçi Avrupa 'nın kendilerine kapıları kapattığı bir yerde bizim kapılarımız açık. Rus kültüründe ahde vefanın olduğunu biliyoruz. Bir karşılığının olacağı kanaatindeyiz. Rusya pazarında çok daha fazla var olacağız. Özellikle Rusya ile ticari ilişkilerin çok olumlu olacak" diye konuştu.