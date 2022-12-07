Tarım sektöründen aylık ihracat rekoru!

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye'nin ihracatı, geçen ay 2021'in aynı dönemine göre yüzde 1,9 artarak 21 milyar 854 milyon dolara yükseldi.

Özellikle düzenlenen fuarlar ve ticaret heyetleriyle ihracatçıların pazarlarını genişletmesi tarım ihracatına önemli derecede katkı sağlıyor.

Tarım ihracatı ise kasımda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,2 artarak 3 milyar 329 milyon dolara çıktı. Tarım sektörü böylece kasım ayında aylık ihracat rekoru kırmış oldu.

Tarım ihracatı, geçen ayki toplam ihracatın yüzde 15,2'sini oluşturdu. Tarım grubu altındaki alt sektörlerde hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri ile zeytin ve zeytinyağı sektörleri rekor kırdı.

Hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri 1 milyar 78 milyon dolar, zeytin ve zeytinyağı sektörü de 64 milyon 258 bin dolarla tüm zamanların en yüksek aylık ihracatına imza attı. Hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri tarım grubu içinde en fazla ihracat yapan sektör oldu.

Kasım ayında bu sektörü, 764 milyon 645 bin dolarla mobilya kağıt ve orman ürünleri, 356 milyon 380 bin dolarla su ürünleri ve hayvansal mamuller, 354 milyon 890 bin dolarla yaş meyve ve sebze, 231 milyon 495 bin dolarla meyve sebze mamulleri, 224 milyon 828 bin dolarla fındık ve mamulleri, 169 milyon 120 bin dolarla kuru meyve ve mamulleri, 75 milyon 680 bin dolarla tütün, 64 milyon 258 bin dolarla zeytin ve zeytin yağı, 10 milyon 96 bin dolarla süs bitkileri ve mamulleri izledi.