Tarım sigortaları için yeni düzenleme! İşte tarife fiyatlarına yapılan indirim oranları...

GELİR KORUMA SİGORTASI

Dünyada gıda fiyatlarında artan dalgalanmalardan üreticinin korunabilmesi adına Gelir Koruma Sigortası Projesi'ni başlatan TARSİM, 2021'de Konya'nın Cihanbeyli, Karatay ve Kadınhanı ilçeleri ve daha sonra Konya genelinde uygulanan pilot projeyi ülke geneline yaymaya hazırlanıyor.

Gelir Koruma Sigortası, üreticilerin hem verim düşüşü hem de fiyat azalış riskine karşı koruyan en gelişmiş tarım sigortacılığı ürünü olarak biliniyor. Sigortayı yaptıran çiftçilerin, sigortalattıkları alandan geçmiş yıllarda elde ettikleri verimlerin ortalaması ile hasat zamanında öngörülen buğday fiyatı üzerinden bulunan çiftçi gelirinin yüzde 70'i TARSİM tarafından teminat altına alınıyor. Hasat zamanında üreticinin gerçekleşen geliri, teminat altına alınan gelirden daha az gerçekleşirse, aradaki fark sigortalıya tazminat olarak ödeniyor.

Sigorta, 2023-2024 üretim sezonunda tüm Türkiye'de yaygınlaştırılacak.