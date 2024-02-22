Tarım Sigortalarında Çiftçilerin Yüzünü Güldüren Yenilikler

BİTKİSEL ÜRÜN SİGORTASINDA %15'E VARAN İNDİRİMLER…

Devlet Destekli Tarım Sigortalarında lokomotif branş olan Bitkisel Ürün Sigortalarında, "dolu" riski için 119 üründe %15'e varan oranda, "don" riski için 13 üründe %10'a varan oranda, "fırtına" riski için 225 üründe %6 oranında ve "sel-su baskını" riski için 212 üründe ise %5 oranında indirimler yapıldı. Hem ağaç hem de ürün poliçesi olan parsellerde uygulanan "Ağaç Çift Poliçe İndirimi" %10'a yükseltildi. Kademeli hasarsızlık indiriminde "dolu" paketi için %40 oranında 4. yıl kademesi ve "don" riski için %30 oranında 3. yıl kademesi ilave edildi.

Bununla birlikte, hasarlı parselin bir sonraki yıl ortadan kalkan hasarsızlık indirimi, bir kademe düşecek şekilde yeniden düzenlendi. Aynı ürün ve adada/parselde, hem Bitkisel Ürün Sigortası hem de Köy Bazlı Kuraklık Verim Sigortası poliçesi bulunan üreticilerin, son yaptırdığı poliçesine poliçe primi üzerinden %10 oranında "Çift Poliçe İndirimi" uygulanıyordu. Bu indirim, Bitkisel Ürün Sigortası poliçesine uygulanacak şekilde düzenlendi.

SERALARIN SİGORTALANMA ŞARTLARINDA DÜZENLEMELER YAPILDI

TARSİM'den yapılan açıklamada, Sera Sigortasında, risk analiz işlemleri sonucunda, 5. risk kategorisine giren teminatlarda, "sigortalanamaz" kuralı, "ürün için tarife ve talimatlarda belirtilen şartlarda sigortalanabilir" olarak değiştirildi. Bu şekilde daha önce sigortalanamayan nitelikteki seralar, tarım sigortası ile güvence altına alınmaya başladı. Örtü onarım masrafı tutarı, 1.000 TL'den 5.000 TL'ye yükseltildi. Aynı zamanda, topraksız tarım yapılan seralarda, teminat kapsamındaki bir risk nedeniyle, teknik donanım unsurunda hasar meydana gelmesi sonucunda, ürünün doğrudan etkilenmesi ile oluşan miktar kayıpları, teminat kapsamında değerlendirilmeye başlandı.

HAYVANCILIKLA İLGİLİ DÜZENLEMELER DE YÜRÜRLÜKTE…

Hayvan Hayat Sigortalarının tüm branşlarında da çeşitli düzenlemeler uygulamaya alındı. Buna göre, Büyükbaş Hayvan Hayat Sigortasında, geniş kapsamlı tarifedeki süt ve besi sığırlarının primlerinde %4 oranında indirim yapıldı. Sigortalanabilir nitelikteki hayvan sayısı 1-10 aralığında olan işletmelere sunulan %15 oranındaki prim indirimi, 1-30 aralığı olarak genişletildi. Küçükbaş Hayvan Hayat Sigortasında ise geniş kapsamlı tarife fiyatında %5 oranında indirim uygulamaya alındı. Sigortalanabilir nitelikteki hayvan sayısı 1-50 aralığında olan işletmelere verilen %10 prim indirimi, 1-100 aralığına genişletildi. Aynı zamanda yetiştiricilere sunulan indirim oranı da %15'e yükseltildi. İsteğe bağlı ek teminat olarak sunulan "şap teminatı" geniş kapsamlı tarife paketine dahil edildi. Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan Hayat Sigortalarında, sözleşmeli üretim yapan üreticilere yönelik "Alternatif Dar Kapsamlı Tarife" hizmete sunuldu.

Kümes Hayvanları Hayat Sigortasındaki geniş ve dar kapsamlı tarifeler birleştirilerek, branşın kapsamı genişletildi. Su Ürünleri Hayat Sigortasında, poliçe tarifelerinde daha sade bir tarife yapısına geçilirken; Arıcılık Sigortasında ise 2024 yılı tarife fiyatında %10 indirim uygulamaya alındı.

DAHA AZ PRİMLE, DAHA GENİŞ TEMİNAT KAPSAMI…

Tüm tarım sigortası branşlarında, 30 TL olan asgari prim uygulaması kaldırılarak; üretici ve yetiştiricilerin daha az prim ödemesine olanak sağlandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sözleşmeli üretimin geliştirilmesi, yaygınlaştırılması ve kayıt altına alınması amacıyla hayata geçirdiği sözleşmeli üretim için uygulanacak usul ve esaslar çerçevesinde, "sözleşmeli üretim yönetim sistemine kayıtlı olarak", doğrudan alıcı ile ya da üyesi veya ortağı olduğu tarımsal amaçlı örgüt kanalıyla sözleşmeli olarak tarımsal üretim yapan gerçek veya tüzel kişilere ait ürün ve hayvanların sigorta edilmesi halinde, poliçe primi üzerinden %5 oranında "Sözleşmeli Üretim İndirimi" uygulamaya alındı.