Tarım toprağı enerjisiz kalmayacak

TARIM ve enerji politikalarında gerek devletler gerekse de özel sektör yenilikçi projeleri hızla hayata geçiriyor. Bu kapsamda CY Grup tarafından geliştirilen mobil güneş santralları özellikle zorlu tarım arazilerindeki enerji ihtiyacı için önemli avantaj getirdi. CY Grup Başkanı Halit
Arabacı, "SunTR Navitas
konteyner içerisinde mobil bir sistemden oluşuyor. İhtiyaç halinde her yere konumlandırılabiliyor. Sistem devreye girdiğinde santral otomatik olarak çalışıyor. Böylece ana akım iletim ağının dışında kalmış bölgelerde enerji ihtiyacı karşılanıyor" dedi.
15 AILEYE GÜNLÜK ENERJI
Mobil santralların en önemli kullanım alanlarının afet bölgeleri olduğunu anlatan Arabacı, "Son yıllarda çok sayıda büyük afet yaşandı. Üstelik ülkemiz büyük deprem potansiyeli barındıran bir bölgede. Bu konteynerler afet sonrasında bölgeye gittiğinde 15 ailenin günlük enerji ihtiyacını karşılayabiliyor. Burada 3 bin 450 Kwh'lık bir üretimden bahsedebiliriz. Ayrıca sistem yüksek rakımlı bölgelerde, çadır kentlerde, savaş alanlarında ve enerji hattının dışında kalmış tarım arazilerinde de kullanılabilecek" diye konuştu.
SELDE DE KULLANILIYOR
Ürünün farklı alanlarda da kullanılabileceğini ifade eden Arabacı, "İklim değişikliği ile bağlantılı olarak son yıllarda sel
baskınları ve orman yangınları gibi afetlere de şahit oluyoruz. Kastamonu
-Bozkurt
'ta bu acı tecrübeyi yaşadık. Tam da böyle bir olay vuku bulduğunda doğacak enerji ihtiyacı için SunTR Navitas çözüm sunabilir. Yine yüksek rakımlı veyahut ana iletim ağı dışında kalmış tarım arazilerinde de enerji ihtiyacı için bu ürün kullanılabilir" dedi.