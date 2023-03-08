Tarım ve orman alanlarında düzenlemeleri içeren kanun teklifi, TBMM Tarım Komisyonunda

TBMM Tarım Komisyonu, AK Parti Kars Milletvekili Yunus Kılıç başkanlığında toplandı. Toplantı masasına, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremde hayatını kaybeden AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş'ın fotoğrafı yerleştirildi.

Kılıç, Türkiye'de "yüzyılın afeti" olarak nitelendirilebilecek felaket yaşandığını belirterek, bu süreçte TBMM'nin de üzerine düşeni yapacağını ve bu acının üstesinden gelineceğini söyledi.

Depremde ailesiyle birlikte yaşamını yitiren AK Parti Adıyaman Milletvekili Taş'ın, komisyonlarının üyesi olduğunu anımsatan Kılıç, Taş'a ve depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Kılıç, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak, kadınlara sağlık ve huzur getirmesi temennisinde bulundu.

Komisyonda söz alan milletvekilleri, Taş'ın vefatından duydukları üzüntüyü ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne ilişkin görüşlerini dile getirdi.

Teklifin ilk imza sahibi, AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz ve AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, komisyona sunum yapıyor.