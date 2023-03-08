Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Tarım ve orman alanlarında düzenlemeleri içeren kanun teklifi, TBMM Tarım Komisyonunda
Giriş Tarihi: 8.3.2023 11:59

Tarım ve orman alanlarında düzenlemeleri içeren kanun teklifi, TBMM Tarım Komisyonunda

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda, Orman Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri başladı.

AA
Tarım ve orman alanlarında düzenlemeleri içeren kanun teklifi, TBMM Tarım Komisyonunda

TBMM Tarım Komisyonu, AK Parti Kars Milletvekili Yunus Kılıç başkanlığında toplandı. Toplantı masasına, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremde hayatını kaybeden AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş'ın fotoğrafı yerleştirildi.

Kılıç, Türkiye'de "yüzyılın afeti" olarak nitelendirilebilecek felaket yaşandığını belirterek, bu süreçte TBMM'nin de üzerine düşeni yapacağını ve bu acının üstesinden gelineceğini söyledi.

Depremde ailesiyle birlikte yaşamını yitiren AK Parti Adıyaman Milletvekili Taş'ın, komisyonlarının üyesi olduğunu anımsatan Kılıç, Taş'a ve depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Kılıç, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak, kadınlara sağlık ve huzur getirmesi temennisinde bulundu.

Komisyonda söz alan milletvekilleri, Taş'ın vefatından duydukları üzüntüyü ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne ilişkin görüşlerini dile getirdi.

Teklifin ilk imza sahibi, AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz ve AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, komisyona sunum yapıyor.

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
Saint-Gobain Türkiye
Saint-Gobain Türkiye
ARKADAŞINA GÖNDER
Tarım ve orman alanlarında düzenlemeleri içeren kanun teklifi, TBMM Tarım Komisyonunda
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA