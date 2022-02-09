Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Tunç, Şanlıurfa’da

Bir dizi programlara katılmak üzere Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç Şanlıurfa'ya geldi. GAP Havaalanın gelen Bakan yardımcısını Büyükşehir Belediye başkanı Zeybel Abidin Beyazgül, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, AK Parti İl Başkanı Abdurrahman Kırkıkçı, AK Parti MKYK üyesi Vildan Polat ve AK Parti teşkilatı karşıladı.

Bakan Yardımcısı Tunç ilk ziyaretini Büyükşehir Belediyesini yaptı. Tunç, ardından AK Parti İl Başkanlığı ve GAP Tarımsal Eğitim Merkezi'nde programlara katılacağı öğrenildi.