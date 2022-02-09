Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Tunç, Şanlıurfa’da
Giriş Tarihi: 9.2.2022 11:43 Son Güncelleme: 9.2.2022 11:46

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Tunç, Şanlıurfa’da

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Tunç, Şanlıurfa’da

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç Şanlıurfa'ya geldi.

Bir dizi programlara katılmak üzere Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç Şanlıurfa'ya geldi. GAP Havaalanın gelen Bakan yardımcısını Büyükşehir Belediye başkanı Zeybel Abidin Beyazgül, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, AK Parti İl Başkanı Abdurrahman Kırkıkçı, AK Parti MKYK üyesi Vildan Polat ve AK Parti teşkilatı karşıladı.

Bakan Yardımcısı Tunç ilk ziyaretini Büyükşehir Belediyesini yaptı. Tunç, ardından AK Parti İl Başkanlığı ve GAP Tarımsal Eğitim Merkezi'nde programlara katılacağı öğrenildi.

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Tunç, Şanlıurfa’da
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA