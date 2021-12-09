Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli duyurdu: Destek ödemeleri hesaplara yatırılacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, destek ödemeleriyle birlikte 2021 yılı desteklerinin yüzde 90'ının ödenmiş olacağını kaydetti.
Bakan Pakdemirli sosyal medya hesabından destek ödemesi tutarlarını paylaştı:
Buzağı Desteği kapsamında 426 milyon 130 bin TL
Malak Desteği kapsamında 2 milyon 414 bin TL
Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi kapsamında 52 milyon 414 bin TL
Bireysel Sulama Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi kapsamında 3 milyon 222 bin TL
10 ARALIK'TAN İTİBAREN 486 MİLYON 79 BİN 930 TL'LİK TARIMSAL DESTEK ÖDEMESİ HESAPLARA AKTARILMAYA BAŞLANACAK— Dr. Bekir Pakdemirli (@bekirpakdemirli) December 9, 2021
BU ÖDEMELERLE BİRLİKTE 2021 YILI DESTEKLERİNİN %90'INI ÖDEMİŞ OLACAĞIZ.
Buzağı Desteği kapsamında 426 milyon 130 bin TL