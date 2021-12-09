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Giriş Tarihi: 9.12.2021 17:08 Son Güncelleme: 9.12.2021 17:15

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli duyurdu: Destek ödemeleri hesaplara yatırılacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli duyurdu: Destek ödemeleri hesaplara yatırılacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 10 Aralık'tan itibaren 486 milyon 79 bin 930 TL'lik tarımsal destek ödemesinin hesaplara aktarılmaya başlanacağını duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, destek ödemeleriyle birlikte 2021 yılı desteklerinin yüzde 90'ının ödenmiş olacağını kaydetti.

Bakan Pakdemirli sosyal medya hesabından destek ödemesi tutarlarını paylaştı:

Buzağı Desteği kapsamında 426 milyon 130 bin TL

Malak Desteği kapsamında 2 milyon 414 bin TL

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi kapsamında 52 milyon 414 bin TL

Bireysel Sulama Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi kapsamında 3 milyon 222 bin TL

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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli duyurdu: Destek ödemeleri hesaplara yatırılacak
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