Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli duyurdu: Destek ödemeleri hesaplara yatırılacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, destek ödemeleriyle birlikte 2021 yılı desteklerinin yüzde 90'ının ödenmiş olacağını kaydetti.

Bakan Pakdemirli sosyal medya hesabından destek ödemesi tutarlarını paylaştı:

Buzağı Desteği kapsamında 426 milyon 130 bin TL

Malak Desteği kapsamında 2 milyon 414 bin TL

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi kapsamında 52 milyon 414 bin TL

Bireysel Sulama Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi kapsamında 3 milyon 222 bin TL