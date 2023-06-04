Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı görevi devraldı

"EKSİK İŞLERİMİZİ TAMAMLAYARAK 29 EKİM 2023'TE YENİ YÜZYILA BAŞLAYACAĞIZ"

Törende konuşan Kirişci, "Bakanlıklar oturduktan sonra tekrar sahibine iade edilecek yerlerdir. Oturan her insan yerinden kalkacaktır. Kinden rabbimize sığındık demiştik. Üzerinden 15 ay geçti. 21 iktidarında zorlukları aşmak cumhurbaşkanımız liderliğinde vuku buldu. Rusya Ukrayna savaşı başlamıştı. Öncesinde 2 yıl süre ile dünya gündemini meşgul etmişti. Sayın cumhurbaşkanımızın izlediği diplomasi sayesinde adına tahil koridoru dedik ama güvenlik koridoruna dönüştü. Bir nefes aldık bu sayede. Sel ve taşkınların üstesinden geldik derken tüm zamanların en büyük felaketi, depremi 11 ilimiz yaşamış oldu. Tamamı 15 ay içinde olan olağanüstü dönemi geride bıraktık. Aslı olanın tarımla ilgili gıra konusunda bulunurluk olduğunu, aksiyonlar almamız gerektiğini belirtmiştik.

Tarsim gibi önemli mevzuatlar kazandırılmıştı. Bu mevzuatlara öğrencilik yıllarımdan planlı tarım ne zaman vuku bulacak diye düşündük. Siyaset cenahı bunu istismar etti. Planlı tarımla ilgili kıymetli mevzuat da bakanlığımıza kazandırılmış oldu. Orman tarafı da vardı. Pek çok düzenleme burada yer aldı. Bu ülkenin şehitlerine rabbimden rahmet niyaz ediyorum. Orman yangınlarında hayatını kaybedenlere şehitlik verilmiş oldu.

Fevkalade süreçlerin devamında böyle bir noktaya gelmiş olmamız önemli. Sayın cumhurbaşkanımız bize güvendi, Halel gelmemesi için çalışmalarımızı titizlikle sergiledik. Üzdüklerimiz de olmuştur. Bu millete hizmet etmek bir insana, bu ülkenin evladına bahşedilecek en büyük bahtiyarlıktır. Kahramanmaraş milletvekilliğine de mazhar olduk. Annemin babamın mezarının olduğu şehirdir Kahramanmaraş. Kahramanmaraş bizlere verdiği oy oranı ile deprem yaşamış iller ve büyükşehirler içinde birinci sırada yer aldı. 8 vekilin olduğu Kahramanmaraş'ta 6 milletvekili cumhur İttifakı'ndan seçilmiş oldu. Bakanımızın başarılı olacağına yürekten inanıyorum. Ciddi bir mesafe kaydedildi. Yetkin bir ekip halihazırda var. Eksik işlerimizi de tamamlayarak 29 Ekim 2023'te yeni yüzyıla başlayacağız. Kabinenin tamamının muvaffak olacaklarını, tarım ve orman bakanımızın bu hizmetleri eksiksiz yerine getireceğine inanıyorum."