Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Dünya Bankası Direktörü Sameh Wahba ile görüştü

"HÜKÜMET OLARAK SUYA VE SUYUN VERİMLİ KULLANIMINA ÇOK BÜYÜK ÖNEM ATFEDİYORUZ"

Sameh Wahba ve heyetine Türkiye'deki iklim, yağış, tarım, su gibi alanlardaki hacim ve çalışmalara ilişkin bilgi veren Vahit Kirişci, "Hükümet olarak suya ve suyun verimli kullanımına çok büyük önem atfediyoruz. Sadece bu yıl 2,5 milyar dolarlık sulama ile ilgili yatırımlarımız var." dedi.

Kirişci, "İklim değişikliği ile mücadele kapsamındaki çalışmalardan bir diğeri olan İklim Değişikliğine Ekosistem Tabanlı Uyum Projesi'nin (Anadolu Bozkır Ekosistemleri İçin İklim Değişikliğine Ekosistem Tabanlı Uyumun (ETU- EBA) Yaygınlaştırılması Projesi) hazırlıklarına da başlamış bulunmaktayız." ifadelerini kullandı.

SULAMA MODERNİZASYONUNA AĞIRLIK VERİLİYOR

Sürdürülebilir sulama için modernizasyona ağırlık vererek su kaynaklarının daha verimli ve kontrollü kullanılması ve kuraklıkla mücadelenin bir diğer öncelik olduğunu dile getiren Kirişci, bu konuda da Sulama Modernizasyonu Projesi'ne ek olarak Su Döngüselliği Projesi'nin hazırlıklarına başlandığını bildirdi.

Vahit Kirişci, şu bilgileri paylaştı:

"Tüm dünyada olduğu gibi iklim değişikliğinin neden olduğu seller ülkemizde de etkili olmakta ve insan sağlığı ve ekonomiye ağır hasar vermektedir. Bu sebeple Türkiye'de kapsamlı bir taşkın önleme ve erken uyarı sistemleri çalışmasına ihtiyaç duyduğumuzu belirtmek isterim. Bu kapsamda 'Sel ve Taşkın Yönetimi Projesi'ni geliştirmek için Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'müz, uzmanlarınızla temas halindedir.

Sürdürülebilir ormancılık alanında planlanan çalışmalar da gündemimizde. Bu kapsamda orman yangınları ile mücadele ve iklim değişikliğine dayanıklı orman yönetimi üzerine başlayan İklime Dayanıklı Orman Projesi (IDOP) hazırlıklarımız devam ediyor."