Tarım ve Orman Bakanı Kirişci Kamboçya’da temaslarda bulundu

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, temasları kapsamında, Kamboçya Başbakanı Hun Sen tarafından kabul edildi.

Kamboçya Krallığı Tarım, Orman ve Balıkçılık Bakanı Dith Tina ile de bir araya gelen Kirişci, iki ülke arasındaki işbirliği imkanlarının geliştirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulundu.

Bakan Kirişci, eş başkanlığını üstlendiği, başkent Punom Pen'de düzenlenen Türkiye-Kamboçya 3. Dönem Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) toplantısında da bir konuşma yapacak.

KEK Toplantısı kapsamında, Türk ve Kamboçya heyet yetkililerince ikili ticaretin çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesi, karşılıklı yatırımlar, sanayi, bilim, teknoloji ve inovasyon, posta hizmetleri, bilgi ve iletişim teknolojileri, helal sektörleri, standardizasyon, meteoroloji, müteahhitlik, ulaştırma, sağlık, eğitim ve turizm alanlarında işbirliği imkanlarının ele alınması bekleniyor.

Toplantıda ayrıca, iki ülkedeki mevcut KOBİ'ler arasında işbirliğinin geliştirilmesi, tarım-ormancılık ve su alanlarında potansiyel işbirliklerinin ele alınması bekleniyor.

Bakan Kirişci, Kamboçya'da yarın da temaslarını sürdürecek.