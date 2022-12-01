Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Slovenya ve İtalya’da resmi temaslarda bulunacak

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kirişci ve beraberindeki heyet, yarın Lübliyana'da, Slovenya Tarım, Orman ve Gıda Bakanı Irena Sinko ile görüşecek. Bakanların huzurunda "Türkiye-Slovenya Tarım Yürütme Komitesi 4. Dönem Toplantı Tutanağı" imzalanacak.

Slovenya Çevre ve Şehircilik Bakanı Uros Brezan ile de bir araya gelecek olan Bakan Kirişci, eğitimlerini Türkiye'de almış Slovenlerle de görüşecek.

Kirişci, 3 Aralık'ta İtalya'nın başkenti Roma'ya geçecek. Bakan Kirişci, burada düzenlenecek "Gıda Güvenliği Krizi Akdeniz Bakanlar Diyaloğu Toplantısı"na katılacak, ardından Türkiye'ye dönecek.