Tarım ve Orman Bakanı Kirişci: Tüm dünya Cumhurbaşkanımız ne diyecek diye bekliyor

"CUMHURBAŞKANIMIZ DEVREYE GİRDİ, SORUN ÇÖZÜLDÜ"

Antalya Diplomasi Forumu ve daha sonra 22 Temmuz'da İstanbul'daki görüşme sonucu tahıl koridorunun açıldığını hatırlatan Kirişci, şöyle devam etti:

"Dünya büyük bir panikteydi, biz hamdolsun ülke olarak kendi tedbirlerimizi almış olmamız ve 20 yıldan beri oturtmuş olduğumuz sistem sayesinde rahattık ama dünya rahat değildi. Dünyada zaten pandemiyle başlayan tedarik ve üretim zincirlerinde bir bozulma vardı. Bu bozulma zirve yaptı Rusya-Ukrayna savaşıyla beraber. Tahıl koridoru açıldı, ortalık rahatladı. 450 doları görmüş tonu, buğdayda, 330 dolarlara depo teslimi yapılmaya başlandı. Yani 110-120 dolarlık indirim, yüzde 25'lik bir indirim anlamına geldi. Ve bu koridorun 31 Ekim'deki sürecinin askıya alınmasıyla beraber dünyada nasıl panik oluşturduğunu tekrar gördük. Cumhurbaşkanımız devreye girdi, sorun çözüldü ve şimdi de 2 gün sonra yeniden yürürlüğe girmesi, yani 4 ay süreyle daha uzatılması sağlanmış oldu. Türkiye'nin burada üstlenmiş olduğu bu lider diplomasisi bize bu neticeyi sağladı."

"TARIM HERHANGİ BİR SEKTÖR DEĞİLDİR"

Kirişci, kendini gelişmiş ülke lideri olarak görenlerin bile "süreci Türkiye ile yürüttüklerini açıkladığını" söyleyerek, şunları kaydetti:

"Putin'in özellikle buradaki Türkiye'ye olan ilgisi ve Cumhurbaşkanımıza olan saygısı, Zelenskiy'nin yine aynı şekilde Türkiye'siz bir çözüm olmayacağı yönündeki yaklaşımı, bize bu başarıları ve bu diplomasi alanındaki başarıları getirmiş olurdu. Ve şu anda Türkiye artık bu tahıl koridorunun da yeniden süresinin uzatılmasıyla tarım ve gıda alanında büyük bir ülke olduğunu da gösterme fırsatını bir kez daha bulmuş oldu.

İHA'ları ve SİHA'ları uçuran kardeşlerimizin dahi bizim ürettiğimiz gıdaya ihtiyaçları vardır. Tarım herhangi bir sektör değildir. Tarım diğer sektörlerde kendine yer bulamamış insanların 'Ya ben en azından tarımsal faaliyetlerde bulunayım.' diyeceği bir sektör hiç değildir. Tarım sektörü stratejik, vazgeçilmez bir sektördür, hayati öneme haizdir. 2,8 milyar dolarlık ihracatımız vardı 2002 yılında, şimdi 2021 yılındaki ihracat rakamı 25 milyar dolar ve inşallah bu yıl 30 milyar doları bulacak. İhracatımız artmış, artan nüfusumuzu doyurmaya devam ediyoruz. Ülkeye gelen 2002 deki 15 milyon turist 50 milyona çıkmış. 4,5-5 milyon civarında ülkemize sığınmacı olarak geçici koruma statüsündeki insanları da buna dahil ettiğimizde Türkiye'de bugün bir ürünün yokluğu, kıtlığı asla kimsenin ifade edebileceği bir durum değildir. Bugün Avrupa gerçekten 'Biz bu kışı nasıl geçireceğiz?' derken, enerji konusunda Türkiye'nin aklına bir şey gelmiyor. Kimsenin gıdayla ilgili eksiklik, noksanlık olacağı yönünde bir endişesi söz konusu değil. Kim bunları sağladı? Bu ülkenin eli öpülesi üreticileri. Biz üreticilerimize minnettarız."

Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) hiçbir dönemde üstlenmediği bir fonksiyonu icra etmek için kendisini adeta yollara döktüğünü dile getiren Kirişci, şu anda 6,2 milyon ton buğday ve arpanın TMO'nun stoklarında olduğunu aktardı.