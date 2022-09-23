Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci: Tarımsal destek ödemeleri hesaplara yatıyor

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, çiftçilere yönelik tarımsal destek ödemelerini sosyal medya hesabından duyurdu.
Bakan Kirişci, "1 milyar 681 milyon 39 bin 996 TL'lik tarımsal destek ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerini kullandı.
1 milyar 681 milyon 39 bin 996 TL'lik tarımsal destek ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz.— Prof.Dr.Vahit Kirişci (@VahitKirisci) September 23, 2022
Hayırlı ve bereketli olsun.#SenÜretYeter pic.twitter.com/93rNRez80t