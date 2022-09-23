Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci: Tarımsal destek ödemeleri hesaplara yatıyor

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, çiftçilere yönelik tarımsal destek ödemelerini sosyal medya hesabından duyurdu.

Bakan Kirişci, " 1 milyar 681 milyon 39 bin 996 TL'lik tarımsal destek ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun ." ifadelerini kullandı.