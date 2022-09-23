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Giriş Tarihi: 23.9.2022 18:16

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci: Tarımsal destek ödemeleri hesaplara yatıyor

İHA
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci: Tarımsal destek ödemeleri hesaplara yatıyor

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 1 milyar 681 milyon 39 bin 996 TL’lik tarımsal destek ödemelerinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılmaya başlandığını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, çiftçilere yönelik tarımsal destek ödemelerini sosyal medya hesabından duyurdu.

Bakan Kirişci, "1 milyar 681 milyon 39 bin 996 TL'lik tarımsal destek ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerini kullandı.

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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci: Tarımsal destek ödemeleri hesaplara yatıyor
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