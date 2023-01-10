Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci Ziraat Mühendisleri Günü’nü kutladı

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Türkiye'de "Zirai Eğitime Başlanmasının 177. Yıl Dönümü ve Ziraat Mühendisleri Günü" dolayısıyla yayımladığı mesajda, dünya nüfusunun artışı, iklim değişikliği, salgın gibi küresel sorunlar ve son dönemde yaşanan bölgesel çatışmaların tarımın insanlık için vazgeçilmez olduğunu bir kez daha gösterdiğini bildirdi.

Bakan Kirişci, Türkiye'nin dünyanın önde gelen tarım ülkelerinden olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Bunu hem eli öpülesi çiftçilerimize hem de Türk tarımının geliştirilmesi için akıl teri döken ziraat mühendislerimiz başta olmak üzere bilim insanlarımıza, tarım eğitimi veren liselerimize ve yükseköğretim kurumlarımıza borçluyuz. Türkiye'de tarım eğitiminin, güçlü bir geleneğe ve tecrübeye sahip olduğunu bir akademisyen olarak da gururla ifade etmek isterim."

Kirişci, Türkiye Yüzyılı'nın parlayan yıldızının, üreticilerin yanı sıra birikimi ve altyapısıyla, güçlü eğitim kurumları sayesinde Türk tarımı olacağını belirterek şunları kaydetti:

"Tüm meslektaşlarımın ve tarıma gönül veren herkesin Ziraat Mühendisleri Günü'nü ve ülkemizde zirai eğitimin başlamasının 177. yıl dönümünü kutluyorum. Bu vesileyle Ziraat Mektebinden bugüne zirai eğitimde emeği geçen akademisyenlerimize, öğretmenlerimize şükranlarımı sunuyorum, ebediyete irtihal edenlere Allah'tan rahmet diliyorum, ülkemizin geleceğinde söz sahibi olacak değerli meslektaşlarıma ve tarım alanında eğitim gören öğrencilerimize de selam ve sevgilerimi iletiyorum."