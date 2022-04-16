Tarım ve Orman Bakanı’ndan çiftçilere müjde

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, tarımsal destek ödemelerinin çiftçilerin hesaplarına aktarılmaya başlandığını duyurdu. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, sosyal medya hesabı üzerinden tarımsal destek ödemelerine ilişkin açıklama yaptı. Kirişçi, 3 milyar 582 milyon 67 bin 553 liralık destek ödemesinin hesaplara yatırılmaya başlandığını kaydetti.

Bakan Kirişçi, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "3 milyar 582 milyon 67 bin 553 liralık tarımsal destekleme ödemelerini bugünden itibaren çiftçilerimizin hesaplarına aktarmaya başlıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun" ifadelerini kullandı. Alan bazlı ek girdi desteği: 3 milyar 267 milyon 722 bin 461 TL mazot ve gübre desteği: 313 milyon 860 bin 407 TL Hayvan Gen Kaynakları desteği: 484 bin 685 TL" ifadelerini kullandı.

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde çiftçilik yapan Ahmet Çetindağ; "Bu desteklemeler GAP çiftçisine ilaç gibi geldi. Başta Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Tarım Bakanımıza teşekkür ediyoruz" dedi.