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Giriş Tarihi: 14.12.2022 15:09 Son Güncelleme: 14.12.2022 15:09

Tarım ve Orman Bakanlığı 1200 sözleşmeli personel alacak

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Bakanlığın taşra teşkilatı birimlerinde görevlendirilmek üzere 1200 sözleşmeli personel alınacağını duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanlığı 1200 sözleşmeli personel alacak

Tarım ve Orman Bakanlığı, taşra teşkilatı birimlerinde görevlendirilmek üzere 1200 sözleşmeli personel alınacağını duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bakanlığımızın taşra teşkilatı birimlerinde görev yapmak üzere 2022 yılı içerisinde çeşitli branşlarda 1200 sözleşmeli personel alımı gerçekleştireceğiz. Allah devletimize, milletimize hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin. İnsan kaynağımızı 2023 yılında da güçlendirmeye devam edeceğiz. Hayırlı, uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

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Tarım ve Orman Bakanlığı 1200 sözleşmeli personel alacak
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