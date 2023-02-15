Tarım ve Orman Bakanlığı deprem bölgesindeki hayvanların ihtiyaçlarını da gideriyor

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri ve gönüllüler tarafından "asrın felaketi"nden etkilenen bölgelerdeki vatandaşlara yönelik çalışmalar AFAD koordinasyonunda yürütülüyor.

Bu kapsamda, afet bölgesinde, depremden dolayı telef olan hayvanlar ve yıkılan ahırlar tespit ediliyor. Bölgeye sevk edilen hayvan çadırları, daha sonra Bakanlığa bağlı ekipler tarafından monte ediliyor.

Bugüne kadar deprem bölgesine, barınakları zarar gören hayvanlar için 1523 çadırın yanı sıra 5 bin 863 ton yem gönderildi.

Depremden etkilenen sokak hayvanlarının bakım ve beslenmeleri amacıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü koordinasyonunda temin edilen 43 ton mamanın da dağıtımı devam ediyor.

Bakanlık personeli veteriner hekimlerin yanı sıra gönüllü veteriner hekimlerin de desteğiyle afetten etkilenen bölgelerde hayvanların tedavi ve kontrolleri yapılıyor.

Bölgede ihtiyaçların karşılanması amacıyla Bakanlık tarafından hayvan çadırı ve yemi ile mama sevkiyatı koordineli şekilde sürecek.