Tarım ve Orman Bakanlığı düğmeye bastı! Gıda krizine 5’li formül

Türkiye, vatandaşını gıda krizi ve kuraklığa ezdirmemek için yeni stratejik politikalar ortaya koydu. Arz Güvenliği Daire Başkanlığı'yla yurt içinde ve yurt dışında tüm ürünlere ilişkin arzlar takip ediliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı gıda arz güvenliğini 5 adımdaki önemli adımda sağlıyor.