Tarım ve Orman Bakanlığı ile TGDF'den "gıda okuryazarlığı" iş birliği

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, tüketicilerin, gıda konusunu doğru okuyup kamusal denetimi yapabiliyor olmasının, kaynak kaybını önleyeceğini ve birtakım konuların speküle edilmesinin önüne geçeceğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Yumaklı'nın katıldığı törenle, Bakanlık ile Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF) arasında "Gıda Okuryazarlığı Protokolü" imzalandı.

Protokole, Bakanlık adına Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Ersin Dilber, TGDF adına ise Başkan Demir Şarman imza attı.

Protokolle, gıda sektöründe bilgi kirliliğinin önüne geçilmesi, gıda okuryazarlığının artırılmasıyla gıda ve beslenme konularında doğru ve güvenilir bilgilendirme yapılması amaçlanıyor. Ayrıca ortak çalışma alanlarının belirlenmesi ve çalışma programlarının oluşturulması hedefleniyor.

"EN BÜYÜK DENETÇİ TÜKETİCİ"

Bakan Yumaklı, törende yaptığı konuşmada, üretici, tüketici ve devletin her geçen gün hızla gelişen gıda konusunda işbirliği yapmasının önem taşıdığını aktardı.

Gıda okuryazarlığının önemine işaret eden Yumaklı, gıda konusunda en büyük denetçinin tüketici olduğunu belirtti.

Yumaklı, Bakanlığın, doğru bilgi alabileceği her türlü olanağı tüketiciye sunma görevi olduğunu bildirerek, "Tüketicilerimizin gıda konusunu doğru okuyup kamusal denetimi yapabiliyor olması kaynak kaybını önleyecek. Ayrıca birtakım konuların speküle edilmesinin de önüne geçecek. Bunu önemli buluyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"BAKANLIK ÇALIŞMALARINI DESTEKLİYORUZ"

Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Dilber de gıda güvenilirliği konusundaki bilgi kirliliği ve dezenformasyonla mücadelede TGDF ile birlikte çalıştıklarını ifade etti.

TGDF Başkanı Şarman da gıda konusunda okuryazarlığı artırmayı amaçladıklarını, böylece dezenformasyonla mücadele edebileceklerini aktardı.

Gıda güvenilirliği olmadan sağlıklı beslenme, gıda sanayisinin gelişmesi ve ülkedeki sürdürülebilir kalkınmanın mümkün olmayacağına işaret eden Şarman, şunları kaydetti:

"Dolayısıyla bu değer zinciri sadece üreticilerin yapacağı bir şey de değil. Üretici, kamu, kamu düzenleyicisi, tüketiciler, herkes bunun içinde olmalı. Dolayısıyla Bakanlığımızın bu çalışmalarını çok yoğun destekliyoruz, daha da fazla katkı vermek için hazırız."