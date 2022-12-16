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Giriş Tarihi: 16.12.2022 11:12 Son Güncelleme: 16.12.2022 11:20

SON DAKİKA: Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı 2022 başvuruları başladı

Son dakika haberi...Tarım ve Orman Bakanlığı taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere 1.200 sözleşmeli personel alımı yapacak.

SON DAKİKA: Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı 2022 başvuruları başladı

Son dakika haberler...Tarım ve Orman Bakanlığı taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında görevlendirilmek üzere 1.200 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacak.

Tercih işlemleri, 16 Aralık 2022 tarihinde saat 10.00'da başlayacak ve 20 Aralık 2022 tarihinde saat 23.59'da sona erecek. Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı 2022 başvuru detayları şu şekilde:

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru şartları için tıklayınız

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvurusu için tıklayınız

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SON DAKİKA: Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı 2022 başvuruları başladı
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