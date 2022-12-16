SON DAKİKA: Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı 2022 başvuruları başladı

Son dakika haberler...Tarım ve Orman Bakanlığı taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında görevlendirilmek üzere 1.200 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacak.