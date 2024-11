Tarım ve Orman Bakanlığı taklit ve tağşiş listesini güncelledi! İşte bala hile karıştıran iki marka

Tarım ve Orman Bakanlığı taklit ve tağşiş üretimi yapan gıda üreticilerini "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" sitesinden yayımlayarak tüketicileri bu markalara karşı uyarıyor. Üzerinde en çok hile yapılan ürünlerden olan balı uygunsuz şekilde üreten iki marka bakanlık listesine girdi.

GIDA ÜRETİCİLERİNE SIKI DENETİM

Bakanlık gıda ürünlerinde hilenin önüne geçmek için düzenli denetimlerini tüm hızıyla sürdürüyor. Mercek altına alınan ürünlerde herhangi bir sahtecilikle karşılaşıldığında bakanlık listesinde ifşa ediliyor. Listeye dün pek çok sayıda firmayı eklediği listesini bugün yeniden güncelledi.

Bakanlık denetimlerinde bazı ürünlerde koyun ve dana etinde tek tırnaklı hayvanlara ait etlerin (at, eşek, domuz, zebra ve bunların melezleri gibi) kullanıldığı, peynirlerde gerçek süt yerine başka maddeler kullanıldığı, et dönerde ise dil eti yerine farklı et türlerinin kullanıldığı ve zeytinyağı yerine tohum yağlarının karıştırıldığı ortaya çıktı.

2 BAL ÜRETİCİ LİSTEDE

Bakanlık sitesinde 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' ile 'Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar' başlıkları altında taklit ve tağşiş yaparak sağlığı tehlikeye düşüren firmalar, markalar ve ürünler yer alıyor. Bakanlık, son olarak listeye 12 Kasım'da Ankara merkezli 2 bal markası daha ekledi. Buna göre, 'Abalı' ve 'Balpetek' isimli markaların taklit ve tağşiş yaptığı duyuruldu.

İşte listeye giren iki yeni gıda üreticisi

12.11.2024 HASTÜRK GIDA OTOMOTİV İNŞAAT EMLAK SANAYI VE TICARET ANONIM ŞIRKETI ABALI SÜZME ÇİÇEK BALI Taklit veya Tağşiş Tespiti ANKARA Arıcılık Ürünleri

12.11.2024 ENFA GIDA-MUSTAFA ENÇETİN BALPETEK SÜZME ÇİÇEK BALI Taklit veya Tağşiş Tespiti ANKARA Arıcılık Ürünleri

11 Kasım tarihinde listeye giren ürün ve markalar şu şekilde:

11.11.2024 MUT YÖRESEL ÜRÜNLERİ-SERAP KILIÇ - BAL Taklit veya Tağşiş Tespiti - MEZİTLİ MERSİN Arıcılık Ürünleri

11.11.2024 BURAK GIDA SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ-EMİNE KORKMAZ İSKENDER BEY TOST PEYNİRİ Bitkisel Yağ Tespiti 245 NİKSAR TOKAT Süt ve Süt Ürünleri

11.11.2024 HİSAROĞULLARI TARIM GIDA HAYVANCILIK İTH. İHR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. EGEDEN ŞİRİNCE KAYNAK ZEYTİNYAĞI RİVİERA ZEYTİNYAĞI-5 LT Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti 0723 TORBALI İZMİR Bitkisel Yağlar

11.11.2024 MONİ SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ NACİ OBA TAM YAĞLI TAZE ERİTME PEYNİRİ 25 KG Koyun Sütü Tespit Edilmemesi 18.01.2025 OSMANGAZİ BURSA Süt ve Süt Ürünleri

11.11.2024 ONAY TİCARET-SABRI AKIN MUDANYA BİRLİK NATUREL SIZMA ZEYTİNYAĞI 5 L Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti 02012023001 NİLÜFER BURSA Bitkisel Yağlar

11.11.2024 MDS HAYV. GIDA TARIM İNŞ. TEKS. OTO.ELEK. ELEKTRO. TUR. SAN. TİC. LTD. ŞTI GÜZELHİSAR NATUREL SIZMA ZEYTİNYAĞI 5 L Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti 12 NİLÜFER BURSA Bitkisel Yağlar

11.11.2024 MDS HAYV. GIDA TARIM İNŞ. TEKS. OTO.ELEK. ELEKTRO. TUR. SAN. TİC. LTD. ŞTI GÜZELHİSAR NATUREL SIZMA ZEYTİNYAĞI 5 L Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti 11 NİLÜFER BURSA Bitkisel Yağlar

11.11.2024 KRAL ŞEKERLEME FAST FOOD - YAKUP GÜNAYDIN - PİŞMİŞ ET DÖNER Sakatat (Dil) Tespiti - OSMANGAZİ BURSA Et ve Et Ürünleri

08.11.2024 MONİ SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ GÜNAY TOST PEYNİRİ (YARIM YAĞLI TAZE ERİTME PEYNİRİ) 2000 G Bitkisel Yağ Tespiti, Nişasta Tespiti 030524 OSMANGAZİ BURSA Süt ve Süt Ürünleri

08.11.2024 KELEBEK SÜT VE GIDA SAN. LTD. ŞTİ. GÖLLER YAYLASI YARIM YAĞLI TAZE ERİTME TOST PEYNİRİ % Yağ Oranının Düşük Olması 301 KOZAN ADANA Süt ve Süt Ürünleri