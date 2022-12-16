Tarım ve Orman Bakanlığı çay üreticilerine desteği artırdı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli listesinde belirlenen havzalarda, desteklemeye esas 2022 yılı üretim sezonunda üretilen ve satışı yapılan yaş çay yaprağına verilecek fark ödemesi desteğine ilişkin uygulama tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Bakanlık ruhsatlı üreticilerin 2022 yılında üretip Kamu ve/veya özel sektör işletmelerine satmış oldukları yaş çay miktarları ruhsatlı alanları ile ilişkilendirerek üreticilere, 2022 yılı yaş çay üretim sezonunda dekar başına en fazla 2.766 kilograma kadar yapılan çay satışına kilogram başına 30 kuruş olarak fark ödemesi desteği verecek.