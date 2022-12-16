Tarım ve Orman Bakanlığı çay üreticilerine desteği artırdı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli listesinde belirlenen havzalarda, desteklemeye esas 2022 yılı üretim sezonunda üretilen ve satışı yapılan yaş çay yaprağına verilecek fark ödemesi desteğine ilişkin uygulama tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.