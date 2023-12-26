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Giriş Tarihi: 26.12.2023 12:39 Son Güncelleme: 26.12.2023 12:39

Tarım ve Orman Bakanlığı uzman yardımcı alacak

Tarım ve Orman Bakanlığına 158 tarım ve orman uzman yardımcısı alımı yapılacak.

AA
Tarım ve Orman Bakanlığı uzman yardımcı alacak

Tarım ve Orman Bakanlığının 158 tarım ve orman uzman yardımcısı alımına ilişkin Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, alımlar, çeşitli lisans programlarından yarışma sınavıyla yapılacak.

Söz konusu sınav, yazılı ve sözlü olmak üzere 2 aşamalı olarak düzenlenecek, her aday, belirtilen alanlardan sadece birine başvurabilecek.

Yarışma sınavı için başvurular, 8-29 Ocak 2024 tarihlerinde "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" internet adresi üzerinden yapılacak.

Sınavın yazılı aşaması 23 Mart'ta test yöntemiyle Ankara'da gerçekleştirilecek. Bu sınavda başarılı olanlar arasından en yüksek puandan başlanarak, alınacak personel sayısının 4 katı kadar aday sözlü sınava çağrılacak.

Başarılı adayların listesi, Bakanlığın resmi internet sitesinden ilan edilecek. Bu ilan, tebliğ yerine geçecek, ayrıca tebligat yapılmayacak.

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Tarım ve Orman Bakanlığı uzman yardımcı alacak
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