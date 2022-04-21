Tarım ve Orman Bakanlığı’na yeni düzenleme yetkisi

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatına İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle, Tarım ve Orman Bakanlığına dönemsel düzenlemeler yapma yetkisi verilen ürünlere "süt ve krema (konsantre edilmiş veya ilave şeker ya da diğer tatlandırıcı maddeleri içerenler)" kati ihracatı da eklendi.



DAHA ÖNCE DE DÖNEMSEL DÜZENLME YETKİSİ VERİLMİŞTİ

Bakanlık daha önce patates, domates, kuru soğan, kuru sarımsak, hıyarlar ve kornişonlar, fasulye, patlıcan, sivri biber, zeytinler, adi fasulye, kırmızı mercimek, portakal, mandarin, limon, karpuzlar, elma, zeytinyağı ve fraksiyonları, kümes hayvanlarının etleri ve yenilen sakatatı, tavuk yumurtaları ve tereyağının da aralarında bulunduğu ürünlerin ihracatında gerektiğinde dönemsel düzenleme yapmakla yetkilendirilmişti.

Tebliğ hükümleri 31 Aralık'a kadar uygulanacak.