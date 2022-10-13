Tarım ve Orman Bakanlığınca bazı enzimlerin yem amaçlı üretimine izin verildi

Tarım ve Orman Bakanlığı, Livzym Biyoteknoloji Araştırma Geliştirme Sanayi ve Ticaret AŞ'nin başvurularıyla, modern biyoteknolojik yöntemlerle enzim üretim kapasitesi geliştirilmiş Aspergillus oryzae LIVZ-106 kullanılarak endüstriyel Lipaz/Triasilgliserol Lipaz (EC 3.1.1.3) ve Aspergillus oryzae LIVZ-107 kullanılarak endüstriyel glikoz oksidaz (EC 1.1.3.4) 3) enzimlerinin belirlenen hususlara uyulması şartıyla üretimine karar verdi.

Şirketin, yem güvenilirliği açısından risk teşkil etmeyen, Endo-1,4-beta-glukanaz (E.C. 3.2.1.4) ve modern biyoteknolojik yöntemlerle güçlendirilmiş Aspergillus oryzae kullanılarak üretilen Endo-1,4-beta-ksilanaz (EC 3.2.1.8) içeren karışımın yem amaçlı üretimine onay verildi.

Biowaste Technologies Araştırma Geliştirme Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ'nin başvurusuyla da yem güvenilirliği açısından risk teşkil etmeyen, modern biyoteknolojik yöntemlerle güçlendirilmiş ve inaktif hale getirilmiş Aspergillus oryzae kullanılarak inaktive edilmiş mikrobiyal biyokütlenin yem amaçlı kullanılmak üzere üretimi uygun bulundu.

Kararla, bu ürünlere ilişkin "ayırt edici kimlik, geçerlilik süresi, kullanım amacı, risk yönetimi ve piyasa denetimi için gerekli veriler, izleme, belgeleme ve etiketleme koşulları, ambalajlama, taşıma, muhafaza ve nakil kuralları, işleme, atık, artık arıtım ve imha koşulları, güvenlik ve acil durum tedbirleri, yıllık raporlamanın nasıl yapılacağı" başlıklarındaki hususlara uyulması zorunlu kılındı.

Öte yandan, Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneği İktisadi İşletmesinin böceklere dayanaklılığı sağlayan genleri ihtiva eden genetiği değiştirilmiş MON89034xmon88017 mısır çeşidi ve ürünlerinin hayvan yemlerinde kullanılması amacıyla yaptığı başvurunun onaylanmasına ilişkin kararın onayı, başvuru sahibinin talebi nedeniyle iptal edildi.

Birliğin Coloeptera takımı böceklere karşı dayanıklılık sağlayan pmi genini ihtiva eden genetiği değiştirilmiş 5307 mısır çeşidi ve ürünlerinin hayvan yemlerinde kullanılması amacıyla yaptığı başvuru üzerine Bilimsel Risk Değerlendirme Komitesi ve Sosyo-Ekonomik Değerlendirme Komitesi tarafından hazırlanan raporları değerlendiren Bakanlık, söz konusu ürünün hayvan yemlerinde kullanılmasına, belirtilen hususlara uyulması şartıyla karar verdi.