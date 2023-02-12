Tarım ve Orman Bakanlığından depremzede çiftçilere destek: 1322 personelle zarar tespit!

SAHİPSİZ KALMIŞ VEYA BAKIM İMKANI OLMAYAN HAYVANLAR KORUMA ALTINA ALINIYOR

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı İbrahim Yumaklı, Bakanlığın deprem bölgesindeki çiftçiler için yaptıklarına ilişkin bilgi verdi.

Bölgeye hayvanlar için ilk etapta 750 çadır gönderildiğini, bu sayının 4 bine çıkartılacağını belirten Yumaklı, "4 bin çadırdan 2 bini, 50 metrekare büyüklüğünde olacak. Bunların her biri 18 büyükbaş, 32 küçükbaş kapasitelidir. Kalan 2 bin çadır ise 24 metrekare kapasiteli ve 9 büyükbaş, 16 küçükbaş alabiliyor." ifadelerini kullandı.

Yumaklı, hayvan çadırı üretiminin hızla devam ettiğini ve gerekli görülmesi halinde sayının artırılabileceğini vurguladı.

Bakan Yardımcısı Yumaklı, bölgeyi terk etmek zorunda kalan depremzedelere ait olan veya bakacak kimsesi olmaması sebebiyle ortada kalan büyükbaş ve küçükbaş hayvanların, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) tarafından korumaya alındığını ve bunların her türlü ihtiyaçlarının karşılandığını anlattı.

Tüm çalışmaları AFAD ile koordinasyon içinde yürüttüklerini belirten Yumaklı, "Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü ve diğer birimlerimiz, ilk günden itibaren makina-ekipman ve personel takviyesi planlanmak suretiyle bölgeye sevk edilerek faaliyetlerine başlamıştır. Hali hazırda çalışmalara katılan Bakanlığımızın tüm birimlerine mensup personel sayımız 11 bin 975, makine-ekipman sayımız ise 4 bin 419'dur." dedi.