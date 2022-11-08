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Giriş Tarihi: 8.11.2022 16:55 Son Güncelleme: 8.11.2022 17:29

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan izin verilmeyen renklendirici iddialarına ilişkin açıklama

Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan izin verilmeyen renklendirici iddialarına ilişkin açıklama

Tarım ve Orman Bakanlığı, Türk markalı bazı baharat ürünlerinde izin verilmeyen renklendirici iddialarına ilişkin açıklamada bulundu. Bakanlık, "Singapur yetkili otoritesi tarafından, Türkiye’ye resmi bir bildirimde bulunulmamıştır" ifadelerini kullandı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, haberlere konu olan firmanın yurt içinde satışa sunduğu ürünlere yönelik 2022 yılı Mayıs ve Temmuz aylarında yapılan denetimlerde sumak ürününden alınan numunelerde izin verilmeyen renklendirici tespit edildiğini bildirilerek "Firma hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuş, ilgili parti-seri nolu ürünler piyasadan toplatılmıştır" denildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Singapur'da Türk markalı bazı baharat ürünlerinde izin verilmeyen renklendirici tespit edildiği yönündeki iddialara yönelik açıklama yaptı.

Açıklamada şöyle denildi:

"Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğümüzce yapılan incelemede, söz konusu firmanın, ülkemizden Singapur'a doğrudan bir ihracat başvurusu bulunmadığı tespit edilmiştir.

Öte yandan, iddialarla ilgili, Singapur yetkili otoritesi tarafından, Türkiye'ye henüz resmi bir bildirimde bulunulmamıştır.

Ancak, söz konusu haberler Bakanlığımızca ihbar kabul edilerek firma ve ürünlerine yönelik başlatılan denetimler ülke genelinde devam etmektedir.

Firmanın yurt içinde satışa sunduğu ürünlere yönelik 2022 yılı Mayıs ve Temmuz aylarında yapılan denetimlerde, sumak ürününden alınan numunelerde izin verilmeyen renklendirici tespit edilmiştir. Firma hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuş, ilgili parti-seri nolu ürünler piyasadan toplatılmıştır.

Bakanlığımız, vatandaşlarımızın güvenilir gıda tüketmesine yönelik çalışmalarını, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında aralıksız yürütmektedir.

2022 yılında (08.11.2022 tarihi itibarıyla) ülke genelinde 7 bin 520 personelimizle gıda işletmelerine 1 milyon 81 bin 777 denetim yapılmıştır."

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Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan izin verilmeyen renklendirici iddialarına ilişkin açıklama
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