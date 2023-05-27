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Giriş Tarihi: 27.5.2023 20:25

Tarım ve Orman Bakanlığından özel sektöre kesimlik hayvan ithalatı izni verileceği iddialarına yalanlama

Tarım ve Orman Bakanlığı özel sektöre kesimlik hayvan ithalatı izni verileceği iddialarını yalanlandı.

İHA
Tarım ve Orman Bakanlığından özel sektöre kesimlik hayvan ithalatı izni verileceği iddialarına yalanlama
Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamada, "Bazı basın ve yayın kuruluşlarında, Bakanlığımızca özel sektöre kesimlik hayvan ithalatı izni verileceğine dair çalışma yapıldığı şeklinde yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Mevzuatımıza göre kırmızı et piyasasının düzenlenmesi ve fiyatlarda denge sağlanması görevi sadece Et ve Süt Kurumuna verilmiştir. Üretici maliyetleri ve tüketici memnuniyeti temelinde gerek görülen hallerde regülasyon faaliyeti Et ve Süt Kurumu tarafından sürdürülecek olup, özel sektöre kesimlik hayvan ve karkas et ithalatı için izin verilmesi söz konusu değildir" ifadeleri kullanıldı.
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Tarım ve Orman Bakanlığından özel sektöre kesimlik hayvan ithalatı izni verileceği iddialarına yalanlama
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