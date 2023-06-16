Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan ’Uzman Eller’e dev hibe desteği! 1200 projeye toplamda 300 milyon TL

EN FAZLA PROJE KABUL ALAN İLLER

33 proje ile en çok projeden faydalanan il Konya oldu. Konya'nın ardından 32 proje kabulü alan Şanlıurfa gelirken; Diyarbakır 28, Ankara 26 ve İzmir'den 25 proje ile kabul aldı.

Proje kapsamında en çok destek sağlanan konular ise sırasıyla; Süt sığırı yetiştiriciliği, koyun yetiştiriciliği, besi sığırı yetiştiriciliği, arı yetiştiriciliği ve bal üretimi ve keçi yetiştiriciliği oldu.