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Giriş Tarihi: 22.12.2022 08:59

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bazı ürünlerinin ihracatına ilişkin yeni düzenleme

Tarım ve Orman Bakanlığına bazı tarım ve hayvancılık ürünlerinin ihracatına yönelik verilen düzenleme yetkisi 30 Haziran 2023'e kadar uzatıldı.

AA
Tarım ve Orman Bakanlığı’nın bazı ürünlerinin ihracatına ilişkin yeni düzenleme

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatına İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle, Tarım ve Orman Bakanlığına 27 Ocak 2022'de verilen ve 31 Aralık'ta sona erecek olan "belirlenen ürünlerin ihracatında gerektiğinde dönemsel düzenlemeler yapma" yetkisi, 30 Haziran 2023'e kadar uzatıldı.

Söz konusu tarım ürünleri, patates (taze veya soğutulmuş), domates (taze veya soğutulmuş), kuru soğan, kuru sarımsak, hıyarlar ve kornişonlar (taze veya soğutulmuş), fasulye, patlıcan, sivri biber, zeytinler, adi fasulye, kırmızı mercimek, portakal, mandarin, limon, karpuzlar, elma, zeytinyağı ve fraksiyonları, kümes hayvanlarının etleri ve yenilen sakatatı, tavuk yumurtaları ve tereyağı olarak belirlenmişti.

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Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bazı ürünlerinin ihracatına ilişkin yeni düzenleme
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