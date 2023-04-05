Tarım ve Orman Bakanlığının ’İçme Suyu Güvenliği Planları’ projesi

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamaya göre; Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, 'Kaynaktan Musluğa İçme ve Kullanma Suyu Güvenliği Planları' için proje başlattı. Türkiye genelindeki bütün illere rehber olacak planın hazırlanması çalışmaları için Gaziantep pilot il seçildi. Proje ile kaynaktan musluğa içme ve kullanma suyu güvenliği ile sürdürülebilirliğini tehdit edebilecek tehlikeler ve riskler belirlenecek. Bu tehlike ve risklerle mücadele etmek için risk yönetim eylemleri oluşturulacak.

'SU YÖNETİMİ ÇALIŞMALARINA REHBERLİK EDECEK

'Kaynaktan Musluğa İçme ve Kullanma Suyu Güvenliği Planı'nın hazırlanması projesi Türkiye için ilk kısmi su güvenliği projesi olacak. Planda afet öncesinde, afet esnasında ve sonrasında gerçekleştirilecek çalışmalar belirlenecek. Ayrıca bu çalışma ile başta büyükşehir belediyeleri olmak üzere bütün belediyelerin hazırlayacakları planlara rehberlik edecek bir 'Rehber Doküman' ortaya konulacak. Bu doküman diğer şehirlerin 'Kaynaktan Musluğa Su Yönetimi' çalışmalarına da rehberlik edecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nca geliştirilecek mevzuat düzenlemesi ile planların, Gaziantep il merkezi haricinde Türkiye genelinde diğer belediyeler için de hazırlanması için yasal altlık oluşturulacak ve planların takibi 6 aylık dönemlerle sağlanacak.