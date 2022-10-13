Tarım yılında yağışlar bir önceki döneme göre yüzde 18 arttı

Türkiye'de tarım yılı yağışları, her yıl 1 Ekim ile sonraki senenin 30 Eylül'üne kadarki dönemde, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından takip edilerek hesaplanıyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye'de uzun yıllar (1991-2020) su/tarım yılı ekim-eylül alansal yağış ortalaması metrekarede 573,4 kilogram olarak ölçüldü.

Geçen tarım yılı döneminde metrekareye düşen yağış ortalama 465,5 kilogram, bu tarım yılında 550,9 kilogram oldu.

Veriler, Türkiye'de 2022 tarım yılındaki 12 aylık yağışların geçen seneye göre yüzde 18,4 arttığını, uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 3,9 azaldığını ortaya koydu.

Aynı dönemi Marmara Bölgesi "normale yakın", Akdeniz ve Karadeniz bölgeleri "normalin üzerinde", diğer bölgeler ise "normalin altında" yağışla tamamladı.

TÜM BÖLGELERDE ÖNCEKİ TARIM YILINA GÖRE ARTIŞ KAYDEDİLDİ

Yağışlar, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde normale göre yüzde 29, Doğu Anadolu'da yüzde 12, Ege Bölgesi'nde yüzde 7, İç Anadolu'da yüzde 5 azaldı.

Normale göre yağışların artış gösterdiği iki bölge ise Karadeniz (yüzde 8) ve Akdeniz (yüzde 5) oldu.

Bir önceki tarım yılıyla kıyaslandığında ise yağışlar tüm bölgelerde arttı. Akdeniz'de yağışlar önceki tarım yılına göre yüzde 38, Doğu Anadolu'da yüzde 25, İç Anadolu'da yüzde 20 arttı.

2022 tarım yılı yağışları, Trakya'nın kuzeyi, Orta ve Batı Karadeniz sahil kesimi, Giresun, Antalya, Isparta, Burdur çevreleri ile Mersin'in doğu, Niğde'nin güney kesimlerinde normallerine göre yüzde 20'den fazla arttı, Şanlıurfa, Mardin çevreleri ile Iğdır ve Ağrı'nın doğu kesimlerinde yüzde 40'tan fazla azalma gösterdi.

EN FAZLA YAĞIŞ RİZE'DE

İl bazlı verilere göre tarım yılında en fazla yağış, metrekareye 1687,7 kilogram ile Rize'de, en az yağış ise 269,5 kilogram ile Iğdır'da kaydedildi.

İllerde uzun yıllar ortalamasına göre en fazla artış yüzde 27 ile Trabzon'da, azalma ise yüzde 38 ile Mardin'de kayıt altına alındı.

2022 su/tarım yılı 12 aylık yağışlarına ilişkin tablo şöyle şekillendi: