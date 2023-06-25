Tarıma 1.2 milyar hibe

Kırsalı kalkındıracak projelere Tarım ve Orman Bakanlığı 1.2 milyar liralık hibe sağlayacak. Tarım Reformu Genel Müdürlüğü'nce Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında, Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi, Modern Basınçlı Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi ve Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projesi'ne yönelik başvurular sonuçlandı. Modern basınçlı bireysel sulama sistemlerinin desteklenmesi için 750 milyon TL, Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projesi için 250 milyon TL, Afet Bölgesi ilan edilen 11 ildeki 83 projeye de 222 milyon TL hibe desteği sağlanacak. Sosyal medya hesabından hibe desteğiyle ilgili açıklamalarda bulunan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Türkiye Yüzyılı, üretimin ve üreticinin yüzyılı olacak" değerlendirmesini yaptı.2006'dan bu yana yatırımcılara yüzde 50 hibe sağlanıyor. 2022- 2023 dönemi için 70 ili kapsayan başvuru sonuçları 18 Nisan'da açıklanmış, depremden zarar gören 11 ili kapsayan başvuruların süresi ise 8 Mayıs'a uzatılmıştı. Destek programına başvuru süresi uzatılan afet bölgesindeki 11 ildeki değerlendirmeler sonuçlandı. Bu kapsamda 11 ildeki yatırımcılara ait 83 proje için 222 milyon lira hibe desteği sağlanacak.Bakanlık yüzde 50 hibe sağlıyor. 2023'te 81 ili kapsayan başvurular 25 Haziran'da sonuçlandı. 7 bin 410 proje için başvuru sahipleri 750 milyon lira hibe almaya hak kazandı. Hibe desteği sağlanan projelerin tamamlanmasıyla 985 bin dekar alan modern basınçlı bireysel sulama sistemine kavuşacak.Hibeden tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri alanlarında eğitim veren üniversitelerin fakülte ve meslek yüksekokulları ile Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı tarım, hayvan yetiştiriciliği ve sağlığı, laboratuvar hizmetleri ve gıda teknolojisi alanlarında eğitim veren lise ve dengi okullardan mezun genç girişimciler yararlanıyor. Bakanlık, bitkisel üretim, hayvansal üretim, su ürünleri üretimi, coğrafi işaretli ve geleneksel ürün üretimi ile bu ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik projelere 250 bin liraya kadar yüzde 100 hibe desteği veriyor. Bu yıl kazanan 1.200 projeye 300 milyon lira hibe desteği sağlanacağı açıklanmıştı. Destek programına 250 milyon lira ek bütçe ayrıldı. 1.000 proje daha hibeden yararlanacak. Böylece, Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projesi için 81 il genelinde, 2023 yılında 2 bin 200 projeye 550 milyon lira hibe sağlanmış olacak. Destek programlarına ilişkin gelişmeler Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesi ile sosyal medya hesaplarından duyurulacak.