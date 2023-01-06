Tarımda destek ikiye katlandı

Tarıma verilen destekler hızla artmaya devam ediyor. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, tarımsal destekleri her geçen gün artırdıklarını belirterek, "2023'te çiftçilerimize yapılacak tarımsal desteklemeler için, geçen yılın başlangıç bütçesine göre yüzde 109 artış yaparak 54 milyar lira kaynak tahsis ettik" dedi. Bakan Nebati, Ziraat Bankası Tarım Ekosistemi Buluşması Programı'nda yaptığı konuşmada, küresel salgın ve Rusya- Ukrayna savaşının tarım sektörünün ne derece stratejik bir önemde olduğunu tüm ülkelere açık bir şekilde gösterdiğini söyledi. Nebati, 2022'de tarım sektörünün hasılasının 2002'ye göre reel olarak yüzde 62.1 arttığını kaydederek, geçen yılın üçüncü çeyreği itibarıyla Türkiye'nin istihdamının yüzde 17'sinin geçimini tarımdan sağladığını bildirdi. Bakan Nebati, şu açıklamalarda bulundu: "2023'te çiftçilerimize yapılacak tarımsal desteklemeler için, geçen yılın başlangıç bütçesine göre yüzde 109 artış yaparak, 54 milyar lira kaynak tahsis ettik. 2022'de tarımsal destek bütçemizi, başlangıç bütçesine göre, küresel emtia fiyatlarındaki artışları da dikkate alarak yüzde 54 oranında artırdık. Geçen yıl çiftçilerimize 3.1 milyar lira mazot desteği, 1.9 milyar lira gübre desteği sağladık."Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar da "2022'de kullandırdığımız tarımsal kredileri 2021'e göre iki kat artırarak 109 milyar TL'den 232 milyar TL'ye çıkardık" dedi. Çakar, tarım bankacılığındaki stratejilerini Nisan 2001'de "Tarım Ekosisteminin Finansmanı" olarak belirlediklerini anımsatarak, bu stratejilerini dört ana başlık üzerine inşa ettiklerini dile getirdi. Çakar, "Ulaşılabilir Finansman Stratejileri" çerçevesinde kredi kullandırdıkları çiftçi sayısının da 1 milyona ulaştığını belirtti ve ekledi: "Hedeflerimiz doğrultusunda küçükbaş hayvancılığa yönelik 'Köyde yaşamak için bir sürü nedenim var' projesi kapsamında 7 bin 314 üreticimiz, 1.2 milyar TL kullanarak 702 bin küçükbaş hayvan sahibi oldular." Alpaslan Çakar, tarımda mekanizasyonun geliştirilmesi amacıyla yine son iki yıl içerisinde 61 bin üreticiye 3.5 milyar TL küçük ekipman kredisi verdiklerini belirtti.TARIM ve Orman Bakanı Vahit Kirişci de Tahıl Koridoru'na değinerek, "5 Ocak itibarıyla 626 geminin bu koridordan geçmesi, 16.8 milyon ton başta tahıl olmak üzere diğer gıda ürünlerinin buradan geçmiş olması ve bu çerçevede de bunun yüzde 54'ünün Avrupa'ya, yüzde 28'inin Asya'ya, yüzde 12'sinin Afrika'ya ve yüzde 6'lık kısmının da Orta Doğu'ya gitmiş olması tüm dünyayı ve bizleri de açıkçası rahatlatmıştır" dedi. Kirişci konuşmasına şöyle devam etti: "Bizim ülkemizde bir tek ürünün azlığı veya kıtlığını bugün kimse konuşamaz. Salgın döneminde de boş raflardan asla kimse söz edemez ama biz kendini gelişmiş ülke olarak tanımlayanların neler yaşadıklarına şahit olduk."Konya'da üretim yapan kadın çiftçilerden Elife Çimen: "Ziraat Bankası sadece finansal açıdan destek değil, tam battığınız noktada da size destek olur. Hep arkamızda durur. Şu anda yolumuza 450 küçükbaş hayvanla, 483 dekar da ekili alanla devam ediyoruz. Hedefimiz bunu daha da artırmak. Ziraat Bankası ile birlikte daha da fazla büyümek" dedi.Girişimci Ayşe Şen Şimşek: "Benim küçücük bir işletmem var. İlk yıl 1 milyon, ikinci yıl 2.4 milyon ciromuz oldu. Bu yıl itibarıyla o küçücük herkesin 'yapamaz' dediği mutfakta bana destek olan Ziraat Bankası ile 5 milyon ciro yaptık" dedi.TÜRKİYEÜrün İhtisas Borsası (TÜRİB) Genel Müdürü Ali Kırali ise "2019 yılının temmuz ayından bu yana 100 milyar TL'lik 28 ton ürün, borsamızda el değiştirdi. Ülkenin dört bir yanında sayıları 160'ı aşan lisanslı depo var. Bunlar 237 şubede 8.9 milyon ton saklama kapasitesine ulaştı. Ülkenin hububat rekoltesi ise 35 milyon ton civarında. Yani teorik olarak ülkemizdeki işlem gören hububatın dörtte biri borsamızda işlem görüyor. Bu da yine kısa zamanda katettiğiminiz çok büyük bir mesafe oldu" değerlendirmesinde bulundu.