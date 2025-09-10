Tarımda dijital kooperatif dönemi

Türkiye'de tarım sektörü dijital dönüşümle yeni bir evreye giriyor. Küçük üreticiler, e-ticaret platformları ve dijital kooperatifler aracılığıyla aracısız satış yaparak doğrudan tüketiciye ulaşıyor. 'Köyden Sofraya' anlayışıyla yükselen bu yeni model, hem çiftçiye kazanç hem de tüketiciye güvenli gıda sağlıyor. Son yıllarda birçok üretici, ürünlerini geleneksel aracılar yerine çevrimiçi pazar yerleri ve sosyal medya üzerinden satmaya başladı. Organik domatesini, köy zeytinyağını veya yöresel peynirini doğrudan tüketiciye ulaştıran üreticiler, hem gelirini artırıyor hem de tüketiciyle daha yakın bağ kuruyor. Bu sayede köyde üretilen doğal ürünler, şehirdeki sofralara daha kısa sürede ve uygun fiyatlarla ulaşıyor. Geleneksel pazarlama zincirinde üreticinin eline geçen pay çoğu zaman sınırlı kalıyordu. Dijital kooperatifler sayesinde çiftçi, ürününü doğrudan satabildiği için gelirini neredeyse ikiye katlayabiliyor. Örneğin, kilosunu 10 TL'ye tüccara veren bir çiftçi, e-ticaret yoluyla aynı ürünü 18-20 TL'den satabiliyor. Bu durum köylünün emeğinin karşılığını almasını sağlarken, tüketici de daha kaliteli ürüne erişmiş oluyor. 'Köyden Sofraya' mottosuyla kurulan birçok dijital girişim, sadece satış platformu değil, aynı zamanda üreticilere lojistik, depolama ve paketleme desteği de sunuyor. Bu sayede küçük üreticiler profesyonel standartlarda pazara çıkarken, tüketici de güvenilir ve izlenebilir ürün satın alabiliyor. Şehirlerde sağlıklı ve güvenilir gıda arayışı büyüyor. Dijital kooperatiflerden alışveriş yapan tüketiciler, ürünü hangi köyden, hangi üreticiden aldığını bilerek sofralarına taşıyor. İzlenebilirlik, gıda güvenliği açısından büyük önem taşırken, aynı zamanda kırsal kalkınmayı da destekliyor.