Tarımda dışa bağımlılık azalıyor

Türkiye, yerli imkânlarla tohum geliştirerek, çiftçilerin dışa bağımlılığını azaltmaya devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM), yüzde 100 yerli ve milli 911 çeşitle tohumculukta büyük paya sahip. Türkiye'de üretilen ekmeklik buğdayın yüzde 57'si, makarnalık buğdayın yüzde 63'ü, arpanın yüzde 68'i, çeltiğin yüzde 50'si, mercimeğin yüzde 90'ı, nohutun yüzde 60'ı ve pamuğun yüzde 21'i TAGEM tarafından üretilen yerli ve milli tohumlardan sağlanıyor.Tarla bitkileri alanında, Türkiye'de üretilen sertifikalı tohumluk üretiminin yaklaşık yüzde 44'lük kısmı TAGEM tarafından geliştirilen çeşitlerden oluşuyor. Yerli imkânlarla geliştirilen tohumlar sayesinde sektörün dışa bağımlılığı azaltılarak, biyolojik servet korunuyor. Geliştirilen kenevir, siyez (kaplıca) buğdayı, antioksidan oranı yüksek siyah çeltik, insan gıdası (diyet) amaçlı kullanılacak olan kavuzsuz arpa çeşitleri ve kavılca buğdayı, doubled haploid yöntemiyle geliştirilen ekmeklik buğday ile oleik aspir çeşidi ilk defa tescil ettirilerek çiftçilerin kullanımına sunuldu. Geliştirilen 10 adet yerli patates çeşidi ve tıbbı aromatik bitkilerde geliştirilen 25 çeşit ülke ekonomiye büyük katkılar sağlamak üzere üretime kazandırıldı.BAHÇE bitkilerinde de ıslah çalışmaları sürüyor. Yerli hibrit sebze tohumu kullanım oranı günümüzde yüzde 60'lar seviyesine çıktı. Türkiye tohumculuk sektörünün domates, biber, patlıcan, hıyar, kavun, karpuz ve kabak türlerinde ihtiyaç duyduğu 320 nitelikli hat ve 42 çeşit geliştirdi. Son 10 yılda bahçe bitkileri, 125 meyve, 35 üzüm, 37 sebze, 21 süs bitkisi tescil edildi.TARIM ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Türkiye'de 2000'li yıllarda 145 bin ton civarında tohum üretildiğine, bunun bugün itibarıyla yaklaşık 10 katına çıkarak 1 milyon 400 bin tona yükseldiğine dikkati çekti. Kirişci, "Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğüne (TAGEM) bağlı Türkiye geneline yayılmış araştırma enstitülerimiz var. Ayrıca Bakanlığımız dışında üniversitelerde de çok sayıda uzman, ıslah konusunu çalışıyor. Artık ülkemizin tohumlukta dışa bağımlılığını konuşmayacağız" değerlendirmesinde bulundu.