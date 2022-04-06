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Giriş Tarihi: 7.4.2022

Tarımda düşük faizli kredinin süresi uzatıldı

Tarımda düşük faizli kredinin süresi uzatıldı
ZİRAAT Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, tarımsal üretime sağlanan düşük faizli kredi uygulamasının süresi 31 Aralık 2022'de sona ererken, kararla bu süre 31 Aralık 2023'e uzatıldı. Öte yandan sulama birliklerine ve tarımsal üreticilere, güneş enerjisi yatırımları için yüzde 100'e varan faiz indirim oranıyla 7.5 milyon lira üst limitli kredi imkânı tanınacak.
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Tarımda düşük faizli kredinin süresi uzatıldı
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